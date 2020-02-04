"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А
"Наполи" в гостевом матче 22-го тура Серии А обыграл "Сампдорию".
В составе победителей отметились Аркадиуш Милик, Элиф Элмас, Диего Демме и Дрис Мертенс.
"Сампдория" - "Наполи" - 2:4 (1:2)
Голы: Милик, 3 - 0:1, Эльмас, 16 - 0:2, Квальярелла, 26 - 1:2, Габбьядини, 73 (с пенальти) - 2:2, Демме, 83 - 2:3, Мертенс, 90+8 - 2:4.
"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Марони, 68), Линетти, Янкто (Виейра, 79), Торсби, Квальярелла (Бонаццоли, 75), Габбьядини.
"Наполи": Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Демме, 61), Эльмас (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Инсинье, Милик
"Сампдория" с 20 баллами занимает 16 место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 30 очками на 10 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|21
|49
|4
|Аталанта
|22
|39
|5
|Рома
|22
|39
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|22
|32
|9
|Хеллас Верона
|21
|30
|10
|Наполи
|22
|30
|11
|Болонья
|22
|30
|12
|Торино
|22
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|22
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15