"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А

Теги наполисампдория

"Наполи" обыграл "Сампдорию" в Серии А

"Наполи" в гостевом матче 22-го тура Серии А обыграл "Сампдорию".

В составе победителей отметились Аркадиуш Милик, Элиф Элмас, Диего Демме и Дрис Мертенс.

"Сампдория" - "Наполи" - 2:4 (1:2)

Голы: Милик, 3 - 0:1, Эльмас, 16 - 0:2, Квальярелла, 26 - 1:2, Габбьядини, 73 (с пенальти) - 2:2, Демме, 83 - 2:3, Мертенс, 90+8 - 2:4.

"Сампдория": Аудеро, Тонелли, Колли, Ауджелло, Экдаль, Рамирес (Марони, 68), Линетти, Янкто (Виейра, 79), Торсби, Квальярелла (Бонаццоли, 75), Габбьядини.

"Наполи": Мерет, Манолас, Мариу Руй, Хюсай, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка (Демме, 61), Эльмас (Политано, 79), Кальехон (Мертенс, 72), Инсинье, Милик

"Сампдория" с 20 баллами занимает 16 место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 30 очками на 10 позиции.

А еще: "Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором|http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 22 54
2 Интер Милан Интер Милан 22 51
3 Лацио Лацио 21 49
4 Аталанта Аталанта 22 39
5 Рома Рома 22 39
6 Кальяри Кальяри 22 32
7 Парма Парма 22 32
8 Милан Милан 22 32
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 21 30
10 Наполи Наполи 22 30
11 Болонья Болонья 22 30
12 Торино Торино 22 27
13 Сассуоло Сассуоло 22 26
14 Фиорентина Фиорентина 22 25
15 Удинезе Удинезе 22 24
16 Сампдория Сампдория 22 20
17 Лечче Лечче 22 19
18 Дженоа Дженоа 22 16
19 Брешия Брешия 22 15
20 СПАЛ СПАЛ 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов