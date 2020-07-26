"Наполи" обыграл "Сассуоло" в матче Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Наполи" одержал победу над "Сассуоло".

Неаполитанцы по-прежнему занимают седьмое место, от шестой позиции, которая гарантирует участие в квалификации Лиги Европы, их отделяет одно очко.

"Наполи" - "Сассуоло" 2:0

Голы: Хюсай, 8 - 1:0, Аллан, 90 - 2:0

"Наполи": Оспина, Манолас (Максимович, 60), Ди Лоренцо, Кулибали, Хюсай, Лоботка, Фабиан Руис (Аллан, 80), Кальехон (Политано, 67), Зелиньски (Элмаз, 79), Инсинье, Милик (Мертенс, 67).

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Марлон, Рожерио (Манцари, 88), Мюльдюр (Толян, 46), Локателли (Кирьякопулос, 83), Маньянелли, Траоре (Распадори, 73), Джуричич (Гараслин, 83), Берарди, Капуто.

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