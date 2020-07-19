"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче" и другие итоги матчей Серии А

"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче", "Фиорентина" переиграла "Торино", а "Брешия" одержала вверх над СПАЛом в рамках 34-го тура Серии А.

"Фиорентина" - "Торино" - 2:0 (1:0)

Голы: Лянко, 2 (в свои ворота) - 1:0, Кутроне, 75 - 2:0.

"Фиорентина": Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Чеккерини, 82), Кастровилли (Влахович, 82), Пульгар, Геззаль (Венути, 68), Кьеза (Данкан, 68), Куаме (Кутроне, 58).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 72), Нкулу, Эйна, Лянко (Верди, 62), Бремер, Мейте (Ринкон, 79), Лукич, Дзадза (Эдера, 62), Белотти, Беренгер (Миллико, 62).

"Брешиа" - СПАЛ - 2:1 (0:1)

Голы: Дабо, 42 - 0:1, Змрхал, 69 - 1:1, Змрхал, 90+3 - 2:1.

"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни, Папетти, Дессена, Шпалек (Скрабб, 46. Мартелла, 63), Змрхал, Тонали, Доннарумма, Торрегросса.

СПАЛ: Летица, Саламон, Ционек, Викари, Реца, Д`Алессандро (Стрефецца, 65), Дабо, Миссироли, Тунев (Валоти, 87), Петанья, Черри.

"Дженоа" - "Лечче" - 2:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 7 - 1:0, Манкосу, 60 - 1:1, Габриэл, 81 (в свои ворота) - 2:1.

"Дженоа": Перин, Сапата, Кришито, Мазиелло, Ромеро, Шене, Стураро (Баррека, 14. Гольданига, 90), Лерагер, Пандев (Фавилли, 90), Яго Фальке (Ягелло, 54), Санабрия (Пинамонти, 46).

«Лечче": Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Фалько, 83), Барак, Фариас, Бабакар (Лападула, 32).

"Наполи" - "Удинезе" - 2:1 (1:1)

Голы: де Пауль, 22 - 0:1, Милик, 31 - 1:1, Политано, 90+5 - 2:1.

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 80), Лоботка (Демме, 71), Руис (Эльмас, 80), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31), Инсинье.

"Удинезе": Муссо, Зегелар (тер Авест, 82), Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Фофана, Уоллас (Трост-Эконг, 89), Несторовски, де Пауль, Лазанья (Сема, 90+2).

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