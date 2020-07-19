"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче" и другие итоги матчей Серии А
"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче", "Фиорентина" переиграла "Торино", а "Брешия" одержала вверх над СПАЛом в рамках 34-го тура Серии А.
"Фиорентина" - "Торино" - 2:0 (1:0)
Голы: Лянко, 2 (в свои ворота) - 1:0, Кутроне, 75 - 2:0.
"Фиорентина": Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Чеккерини, 82), Кастровилли (Влахович, 82), Пульгар, Геззаль (Венути, 68), Кьеза (Данкан, 68), Куаме (Кутроне, 58).
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 72), Нкулу, Эйна, Лянко (Верди, 62), Бремер, Мейте (Ринкон, 79), Лукич, Дзадза (Эдера, 62), Белотти, Беренгер (Миллико, 62).
"Брешиа" - СПАЛ - 2:1 (0:1)
Голы: Дабо, 42 - 0:1, Змрхал, 69 - 1:1, Змрхал, 90+3 - 2:1.
"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни, Папетти, Дессена, Шпалек (Скрабб, 46. Мартелла, 63), Змрхал, Тонали, Доннарумма, Торрегросса.
СПАЛ: Летица, Саламон, Ционек, Викари, Реца, Д`Алессандро (Стрефецца, 65), Дабо, Миссироли, Тунев (Валоти, 87), Петанья, Черри.
"Дженоа" - "Лечче" - 2:1 (1:0)
Голы: Санабрия, 7 - 1:0, Манкосу, 60 - 1:1, Габриэл, 81 (в свои ворота) - 2:1.
"Дженоа": Перин, Сапата, Кришито, Мазиелло, Ромеро, Шене, Стураро (Баррека, 14. Гольданига, 90), Лерагер, Пандев (Фавилли, 90), Яго Фальке (Ягелло, 54), Санабрия (Пинамонти, 46).
«Лечче": Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Фалько, 83), Барак, Фариас, Бабакар (Лападула, 32).
"Наполи" - "Удинезе" - 2:1 (1:1)
Голы: де Пауль, 22 - 0:1, Милик, 31 - 1:1, Политано, 90+5 - 2:1.
"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 80), Лоботка (Демме, 71), Руис (Эльмас, 80), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31), Инсинье.
"Удинезе": Муссо, Зегелар (тер Авест, 82), Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Фофана, Уоллас (Трост-Эконг, 89), Несторовски, де Пауль, Лазанья (Сема, 90+2).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17