"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче" и другие итоги матчей Серии А

Теги наполиудинезефиорентинабрешия

"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче" и другие итоги матчей Серии А

"Наполи" обыграл "Удинезе", "Дженоа" была сильнее "Лечче", "Фиорентина" переиграла "Торино", а "Брешия" одержала вверх над СПАЛом в рамках 34-го тура Серии А.

"Фиорентина" - "Торино" - 2:0 (1:0)

Голы: Лянко, 2 (в свои ворота) - 1:0, Кутроне, 75 - 2:0.

"Фиорентина": Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Чеккерини, 82), Кастровилли (Влахович, 82), Пульгар, Геззаль (Венути, 68), Кьеза (Данкан, 68), Куаме (Кутроне, 58).

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри (Ансальди, 72), Нкулу, Эйна, Лянко (Верди, 62), Бремер, Мейте (Ринкон, 79), Лукич, Дзадза (Эдера, 62), Белотти, Беренгер (Миллико, 62).

"Брешиа" - СПАЛ - 2:1 (0:1)

Голы: Дабо, 42 - 0:1, Змрхал, 69 - 1:1, Змрхал, 90+3 - 2:1.

"Брешиа": Йоронен, Матею, Сабелли, Семприни, Папетти, Дессена, Шпалек (Скрабб, 46. Мартелла, 63), Змрхал, Тонали, Доннарумма, Торрегросса.

СПАЛ: Летица, Саламон, Ционек, Викари, Реца, Д`Алессандро (Стрефецца, 65), Дабо, Миссироли, Тунев (Валоти, 87), Петанья, Черри.

"Дженоа" - "Лечче" - 2:1 (1:0)

Голы: Санабрия, 7 - 1:0, Манкосу, 60 - 1:1, Габриэл, 81 (в свои ворота) - 2:1.

"Дженоа": Перин, Сапата, Кришито, Мазиелло, Ромеро, Шене, Стураро (Баррека, 14. Гольданига, 90), Лерагер, Пандев (Фавилли, 90), Яго Фальке (Ягелло, 54), Санабрия (Пинамонти, 46).

«Лечче": Габриэл, Донати, Лучони, Делль`Орко, Пас, Манкосу, Сапонара, Петриччоне (Фалько, 83), Барак, Фариас, Бабакар (Лападула, 32).

"Наполи" - "Удинезе" - 2:1 (1:1)

Голы: де Пауль, 22 - 0:1, Милик, 31 - 1:1, Политано, 90+5 - 2:1.

"Наполи": Оспина, Манолас, Мариу Руй, Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Аллан, 80), Лоботка (Демме, 71), Руис (Эльмас, 80), Кальехон (Политано, 70), Мертенс (Милик, 31), Инсинье.

"Удинезе": Муссо, Зегелар (тер Авест, 82), Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Фофана, Уоллас (Трост-Эконг, 89), Несторовски, де Пауль, Лазанья (Сема, 90+2).

А еще: "Барселона" уничтожила "Алавес" в чемпионате Испании| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

"Истанбул Башакшехир" досрочно стал чемпионом Турции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов