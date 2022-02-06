"Наполи" обыграл "Венецию" и вышел на 2-е место в Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Венецию" со счетом 2:0.

Победу неаполитанскому клубу принесли голы Виктора Осимхена и Андреа Петаньи.

"Наполи", набрав 52 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 18 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Венеция" – "Наполи" - 0:2 (0:0)

Голы: Осимхен, 59 - 0:1, Петанья, 90 - 0:2

"Венеция": Ледзерини, Эбуэхи, Кальдара, Чеккарони, Хапс, Чрнигой (Бузио, 70), Кюизанс (Нсаме, 78), Ампаду (Фьордилино, 78), Нани (Анри, 62), Окереке, Юнсен (Араму, 70).

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Жезус, Ррахмани, Мариу Руй, Лоботка, Зелиньски (Гулям, 88), Фабиан Руис, Инсинье (Мертенс, 79), Политано (Элмаз, 79), Осимхен (Петанья, 88).

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