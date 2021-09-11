"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А

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"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А

В матче 3-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на своем поле одержал волевую победу над туринским "Ювентусом".

Победу хозяевам принесли голы Маттео Политано и Калиду Кулибали. В составе гостей отличился Альваро Мората.

"Наполи" – "Ювентус" - 2:1 (0:1)
Голы: Мората, 10 - 0:1, Политано, 57 - 1:1, Кулибали, 87 - 2:1

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).

"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.

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