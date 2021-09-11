"Наполи" обыграл "Ювентус" в матче Серии А
В матче 3-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на своем поле одержал волевую победу над туринским "Ювентусом".
Победу хозяевам принесли голы Маттео Политано и Калиду Кулибали. В составе гостей отличился Альваро Мората.
"Наполи" – "Ювентус" - 2:1 (0:1)
Голы: Мората, 10 - 0:1, Политано, 57 - 1:1, Кулибали, 87 - 2:1
"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй (Малькюи, 90), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Элмаз (Унас, 46), Инсинье (Зелиньски, 73), Политано (Лосано, 72), Осимхен (Петанья, 90).
"Ювентус": Шченсны, Де Шильо, Кьеллини, Бонуччи, Пеллегрини (де Лигт, 57), Рабьо, Локателли, Маккенни (Рэмзи, 72), Кулусевски, Мората (Кин, 82), Бернардески.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17