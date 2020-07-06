"Наполи" обыграла "Рому" в чемпионате Италии

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"Наполи" обыграла "Рому" в чемпионате Италии

В матче 30-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" обыграла римскую "Рому" со счетом 2:1. Счет открыл Хосе Кальехон, но через несколько минут равновесие восстановил Генрих Мхитарян. Победу неаполитанцам принес Лоренцо Инсинье.

"Рома" осталась на пятом месте в турнирной таблице Серии А, "Наполи" по-прежнему занимает шестую позицию.

"Наполи" – "Рома" - 2:1 (0:0)
Голы: Кальехон, 55 - 1:0, Мхитарян, 60 - 1:1, Инсинье, 82 - 2:1

"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Кулибали, Ди Лоренцо, Манолас (Максимович, 63), Фабиан Руис, Зелиньски, Кальехон (Лосано, 70), Демме (Лоботка, 70), Инсинье, Милик (Мертенс, 63).

"Рома": Лопес, Рожер, Смоллинг (Фасио, 30), Дзаппакоста, Спинаццола, Мхитарян, Пеллегрини (Кристанте, 76), Клюйверт (Дзаньоло, 66), Верету, Манчини, Джеко.

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