"Наполи" обыгрывает "Дженоа" и возвращается на первое место в чемпионате

В 10 туре чемпионата Италии по футболу "Наполи" было необходимо возвращать себе первое место, на которое взобрался миланский "Интер" после победы днем ранее над "Сампдорией". Подопечных Сарри ожидал выезд в Геную, где им противостояла из рук вон плохо начавшая сезон "Дженоа". Гости по праву считались фаворитами встречи, причем данный статус практически ни у кого не вызывал сомнений.

Команды с первых минут принялись за дело, "Наполи" забрал себе мяч и вскоре мог открывать счет: Мертенс перед чужой штрафной отпасовал на Инсинье, а итальянец опасно выстрелил с излюбленной позиции в дальнюю девятку – немного неточно. В ответной атаке провалилась оборона гостей при создании офсайда, в результате Таарабт вырвался на свидание с Рейной справа в штрафной и мощно пробил в дальний угол 1:0.

Неаполитанцы не помчались, сломя голову отыгрываться, спокойно пытались обозначить свое преимущество, отобрав инициативу у соперника. Вскоре это у них получилось, и ответный гол не пришлось долго ждать: после неосмотрительно фола хозяев судья назначил штрафной метрах в 25-ти от ворот, а Мертенс великолепным ударом отправил мяч чуть ниже правой девятки – 1:1. "Наполи" по-прежнему проявлял некую выдержку, стараясь дорожить мячом и доводить свои атаки до верного.

К середине тайма игра выровнялась, "Дженоа" провела несколько неплохих атак, но на исходе получаса пропустила: последовал дальний заброс от Диавара из центра поля в направлении Мертенса, бельгиец мастерски обработал мяч, сблизился с голкипером и очень сильно выстрелил под ближнюю крестовину – 1:2 в пользу гостей.Тут же могли забивать третий неаполитанцы: в затяжной атаке пробивали по воротам поочередно Мертенс, Гамшик и Зелински, но геройства голкипера и защитников хозяев не позволили "бело-голубым" увеличить свое преимущество.

Первые минуты второго тайма хозяева организовали несколько вылазок к чужим воротам, но вскоре "Наполи" обозначил свое желание забить третий гол. Марек Гамшик, получив пас от Инсинье, решился на дальний удар метров с 20-ти – немного неточно. За полчаса до конца основного времени Мертенс получил передачу справа в штрафной соперника, показал всем видом, что будет искать передачей партнера и неожиданно пальнул с левой в дальний угол – 1:3 после рикошета от защитника.

Заметно успокоилась игра после третьего мяча "Наполи", все действия проходили, в основном, в центре поля, без особого продвижения вперед у обеих команд. Но "Дженоа" неожиданно проснулась, буквально одной удачной атакой вернувшись в игру: в ходе затяжного наступлении хозяев защитники "Наполи" долго не могли выбить мяч, в итоге он оказался на правой штанге у Ригони, тот прострелил вдоль ворот, а Иццо с метра замкнул его передачу – 2:3.

И уже "Дженоа" перехватила инициативу, проводя атаку за атакой на ворота неаполитанцев, который, в основном, пытались сохранить мяч в центре поля. И гостям это удалось: концовка матча прошла под их диктовку и без опасных моментов. Очень непростая победа команды Сарри, которая возвращает их на первое место в чемпионате.

"Дженоа" – "Наполи" – 2:3

Голы: Таарабт, 5 – 1:0, Мертенс, 14 – 1:1, Мертенс, 30 – 1:2, Зуканович, в свои ворота, 61 – 1:3, Иццо, 76 – 2:3

"Дженоа": Перин, Иццо, Россеттини, Зуканович, Лазович, Бертолаччи (Пандев, 84), Лаксальт, Ригони, Велозу (Омеонга, 61), Таарабт, Галабинов (Лападула, 63).

"Наполи": Рейна, Кирикеш, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Аллан, 81), Диавара, Кальехон (Рог, 71), Зелиньски, Инсинье (Джаккерини, 90), Мертенс.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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