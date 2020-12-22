"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится

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"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится"Наполи" удалось отменить решение о техническом поражении в матче с "Ювентусом" и снятии одного очка.

Апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии признал недействительным решение Спортивного арбитражного суда Италии и постановил переиграть матч, а также отменил снятие 1 очка у "Наполи".

Как сообщалось ранее, неаполитанцы не смогли приехать в Турин на игру со "старой синьорой". В связи со вспышкой COVID-19 в команде, местный орган здравоохранения не выпустил команду из Кампании.

Таким образом, подопечные Дженнаро Гаттузо сравнялись с "Юве" по набранным очкам и занимают 3 строчку в таблице Серии А.

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