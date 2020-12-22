"Наполи" обжаловал техническое поражение от "Ювентуса". Игра состоится

"Наполи" удалось отменить решение о техническом поражении в матче с "Ювентусом" и снятии одного очка.

Апелляционный комитет Олимпийского комитета Италии признал недействительным решение Спортивного арбитражного суда Италии и постановил переиграть матч, а также отменил снятие 1 очка у "Наполи".

Как сообщалось ранее, неаполитанцы не смогли приехать в Турин на игру со "старой синьорой". В связи со вспышкой COVID-19 в команде, местный орган здравоохранения не выпустил команду из Кампании.