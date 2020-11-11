"Наполи" обжалует решение в отказе в апелляции на техническое поражение от "Ювентуса"

"Наполи" обжалует решение Федерации футбола Италии отклонить апелляцию на техническое поражение в матче с "Ювентусом".

Клуб подаст апелляцию в апелляционную комиссию Национального олимпийского комитета Италии, утверждает сайт клуба.

Напомним, 4 октября неаполитанцы не смогли прибыть на матч с туринским клубом, так как власти города не дали им допуск на вылет в Турин из-за ограничений по правилам медицинского протокола. За несколько дней до игры два футболиста "Наполи" заразились коронавирусом.

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