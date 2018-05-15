"Наполи" оценил Кулибали в 100 с лишним миллионов евро

"Наполи" может продать сенегальского защитника Калиду Кулибали в летнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб оценивает футболиста более, чем в 100 миллионов евро. Интерес к нему проявляют "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 26-летний Кулибали провел за "Наполи" 44 матча и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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