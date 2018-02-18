"Наполи" одержал девятую победу подряд в Серии А и это новый клубный рекорд
В матче 25-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома переиграл СПАЛ со счетом 1:0.
Эта победа стала девятой подряд для неаполитанцев в Серии А, что является новым клубным рекордом.
Ранее "Наполи" победил "Торино" (3:1), "Сампдорию" (3:2), "Кротоне" (1:0), "Верону" (2:0), "Аталанту" (1:0), "Болонью" (3:1), "Беневенто" (2:0) и "Лацио" (4:1).
После 25 туров "Наполи" лидирует в чемпионате Италии и на одно очко опережает туринский "Ювентус".
Не пропустите: "Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|25
|66
|2
|Ювентус
|25
|65
|3
|Рома
|25
|50
|4
|Интер Милан
|25
|48
|5
|Лацио
|24
|46
|6
|Сампдория
|25
|41
|7
|Милан
|25
|41
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Торино
|25
|36
|10
|Удинезе
|25
|33
|11
|Фиорентина
|25
|32
|12
|Дженоа
|25
|30
|13
|Болонья
|25
|30
|14
|Кальяри
|25
|25
|15
|Кьево
|25
|25
|16
|Сассуоло
|25
|23
|17
|Кротоне
|25
|21
|18
|СПАЛ
|25
|17
|19
|Хеллас Верона
|24
|16
|20
|Беневенто
|25
|10