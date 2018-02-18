"Наполи" одержал девятую победу подряд в Серии А и это новый клубный рекорд

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома переиграл СПАЛ со счетом 1:0.

Эта победа стала девятой подряд для неаполитанцев в Серии А, что является новым клубным рекордом.

Ранее "Наполи" победил "Торино" (3:1), "Сампдорию" (3:2), "Кротоне" (1:0), "Верону" (2:0), "Аталанту" (1:0), "Болонью" (3:1), "Беневенто" (2:0) и "Лацио" (4:1).

После 25 туров "Наполи" лидирует в чемпионате Италии и на одно очко опережает туринский "Ювентус".

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