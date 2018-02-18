"Наполи" одержал девятую победу подряд в Серии А и это новый клубный рекорд

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"Наполи" одержал девятую победу подряд в Серии А и это новый клубный рекорд

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Наполи" дома переиграл СПАЛ со счетом 1:0.

Эта победа стала девятой подряд для неаполитанцев в Серии А, что является новым клубным рекордом.

Ранее "Наполи" победил "Торино" (3:1), "Сампдорию" (3:2), "Кротоне" (1:0), "Верону" (2:0), "Аталанту" (1:0), "Болонью" (3:1), "Беневенто" (2:0) и "Лацио" (4:1).

После 25 туров "Наполи" лидирует в чемпионате Италии и на одно очко опережает туринский "Ювентус".

Не пропустите: "Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
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