"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"

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"Наполи" одержал победу над "Сампдорией"

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Наполи" обыграл "Сампдорию".

"Наполи" - "Сампдория" 2:0

Голы: Мертенс, 13 - 1:0, Мертенс, 67 - 2:0

"Наполи": Мерет, Максимович, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй, Элмаз (Инсинье, 76), Зелиньски, Кальехон, Фабиан Руис, Лосано (Льоренте, 65), Мертенс (Юнес, 80).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурильо, Феррари, Мурру, Ригони (Депаоли, 79), Линетти, Капрари (Габбьядини, 68), Экдаль, Реджини (Лерис, 66), Куальярелла.

Предупреждения: Максимович (7), Феррари (26), Фабиан Руис (36), Капрари (41).

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