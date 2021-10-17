"Наполи" одержал восьмую победу подряд в Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Италии неаполитанский "Наполи" на своем поле обыграл туринский "Торино" со счетом 1:0.

Единственный гол в конце встречи забил Виктор Осимхен.

"Наполи", набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Серии А. "Торино" с 8 очками остался на 12-й позиции.

"Наполи" Неаполь – "Торино" Турин - 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 81 - 1:0

"Наполи": Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Мертенс, 71), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Элмаз, 71), Политано (Лосано, 59; Жезус, 89), Осимхен.

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес (Буонджорно, 66), Джиджи, Бремер, Айна, Линетти (Побега, 67), Лукич, Мандрагора (Коне, 8; Варминг, 89), Брекало, Санабрия (Белотти, 67).

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