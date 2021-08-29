"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А

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"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А

Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1.

Победу неаполитанцам принесли голы Фабиана Руиса и Андреа Петаньи. В составе хозяев отличился Андреа Камбьязо.

"Наполи", набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с нулем очков занимает 19-ю позицию.

"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Фабиан Руис, 39 - 0:1, Камбьязо, 69 - 1:1, Петанья, 84 - 1:2

"Дженоа": Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьязо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).

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