"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
Фото: инстаграм "Наполи"/Автор неизвестен
В матче 2-го тура чемпионата Италии "Наполи" на выезде обыграл "Дженоа" со счетом 2:1.
Победу неаполитанцам принесли голы Фабиана Руиса и Андреа Петаньи. В составе хозяев отличился Андреа Камбьязо.
"Наполи", набрав шесть очков, вышел на третье место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с нулем очков занимает 19-ю позицию.
"Дженоа" – "Наполи" - 1:2 (0:1)
Голы: Фабиан Руис, 39 - 0:1, Камбьязо, 69 - 1:1, Петанья, 84 - 1:2
"Дженоа": Сиригу, Гильоне (Бехрами, 83), Кришито, Бираски, Ванхойсден (Масьелло, 67), Камбьязо, Бадель, Стураро (Каллон, 67), Ровелла, Эрнани (Пандев, 46), Экубан (Букса, 46).
"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Мариу Руй, Лоботка, Фабиан Руис, Элмаз, Инсинье, Политано (Петанья, 82), Лосано (Унас, 70).
Не пропустите: "Фиорентина" Кокорина одержала первую победу в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Селезнев жестко ответил на вопрос об отсутствии на его футболке эмблемы УАФ
-
Голевое пиршество "Динамо" и осечка "Шахтера": результаты 6-го тура чемпионата Украины
-
Уткин отреагировал на победу сборной России в финале ЧМ по пляжному футболу
-
"Наполи" одержал вторую победу подряд в Серии А
-
Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
-
Россия стала чемпионом мира по пляжному футболу
-
"Вольфсбург" победил "РБ Лейпциг" и возглавил Бундеслигу
-
"Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон" и вошел в топ-3 АПЛ
-
Чемпион Франции "Лилль" впервые выиграл в нынешнем сезоне
-
"Барселона" не без труда победила "Хетафе"
-
"Барселона" отказала "Тоттенхэму" в обмене игроками
-
"Ювентус" может взять Пьянича в длительную аренду
-
"Лестер" нацелился на бразильца из "Аякса"
-
"Шахтер" в меньшинстве не смог обыграть "Минай"
-
"Торпедо" забило семь голов в матче ФНЛ
-
В "Локомотиве" приняли важное решение по медицинскому штабу из-за "дела Миранчука"
-
Гладбахская "Боруссия" проиграла второй раз в трех турах Бундеслиги
-
Стали известны детали разговора между Кьеллини и Аллегри по время проигранного матча с "Эмполи"
-
"Тоттенхэм" вышел на первое место в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17