"Наполи" огласил ПСЖ стоимость Фабиана Руиса

Фото инстаграм Фабиана Руиса

Стало известно, за какую сумму "Наполи" готов продать ПСЖ полузащитника Фабиана Руиса.

По информации журналиста Николо Скиры, итальянский клуб требует за своего игрока 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему испанцу со стороны "Реала", "Барселоны" и "Атлетико".

В минувшем сезоне Руис сыграл за "Наполи" 42 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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