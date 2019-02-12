"Наполи" огласил ультиматум "Далянь Ифан" по трансферу Хамшика

"Наполи" огласил ультиматум "Далянь Ифан" по трансферу своего капитана Марека Хамшика, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы дали китайскому клубу время до среды, чтобы уладить все детали перехода 31-летнего футболиста.

Если "Далянь Ифан" продолжит затягивать процесс, то словак может остаться в "Наполи".

Напомним, что китайцы должны заплатить за Хамшика 20 миллионов евро - 5 миллионов сразу и 15 миллионов в течение года.

В Поднебесной опытный полузащитник может зарабатывать 9 миллионов евро за сезон.

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