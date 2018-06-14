"Наполи" опередил топ-клубы в борьбе за опытного хавбека

Ивуарийский полузащитник "Ниццы" Жан-Мишель Сери близок к переходу в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, спортивный директор неаполитанцев Кристиано Гвинтолини уже отправился во Францию, чтобы оформить трансфер игрока. Итальянцы выплатят за него полную сумму отступных, которая составляет 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 27-летним Сери также интересуются "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенал".

Не пропустите: "Реал" согласовал свой первый громкий летний трансфер. | http://soccernews.ru