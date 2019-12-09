"Наполи" определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти

"Наполи" составил шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду в случае увольнения Карло Анчелотти.

По информации Calciomercato, неаполитанцы заинтересованы в услугах Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Дженнаро Гаттузо и Эдуардо Рея.

Напомним, что по итогам 15 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Аллегри и Гаттузо являются свободными агентами, Спаллетти связан контрактом с "Интером", а Рея тренирует сборную Албании.

Не пропустите: "Наполи" может вернуться в борьбу за Ибрагимовича, но при одном условии. | http://soccernews.ru