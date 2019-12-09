"Наполи" определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти

Теги наполикарло анчелоттимассимилиано аллегрилучано спаллеттидженнаро гаттузо

"Наполи" определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти

"Наполи" составил шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду в случае увольнения Карло Анчелотти.

По информации Calciomercato, неаполитанцы заинтересованы в услугах Массимилиано АллегриЛучано СпаллеттиДженнаро Гаттузо и Эдуардо Рея.

Напомним, что по итогам 15 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Аллегри и Гаттузо являются свободными агентами, Спаллетти связан контрактом с "Интером", а Рея тренирует сборную Албании.

Не пропустите: "Наполи" может вернуться в борьбу за Ибрагимовича, но при одном условии. | http://soccernews.ru
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