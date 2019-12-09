"Наполи" определил четырёх кандидатов на замену Анчелотти
"Наполи" составил шорт-лист из тренеров, которые могут возглавить команду в случае увольнения Карло Анчелотти.
По информации Calciomercato, неаполитанцы заинтересованы в услугах Массимилиано Аллегри, Лучано Спаллетти, Дженнаро Гаттузо и Эдуардо Рея.
Напомним, что по итогам 15 туров "Наполи" занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
Аллегри и Гаттузо являются свободными агентами, Спаллетти связан контрактом с "Интером", а Рея тренирует сборную Албании.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
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|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9