"Наполи" определил кандидата на усиление атаки
Форвард "Браги" Франсишку Тринкау может продолжить карьеру в Италии.
Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, заполучить 19-летнего футболиста желает "Наполи". Аренда игрока обойдется неаполитанцам в 2 миллиона евро, а затем клуб сможет выкупить его за 13 миллионов.
Действующее соглашение Тринкау с клубом рассчитано до лета 2023 года.
В этом сезоне Тринкау провел на поле за первую команду "Браги" всего четыре минуты.
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