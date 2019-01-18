"Наполи" определил кандидата на усиление атаки

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"Наполи" определил кандидата на усиление атаки

Форвард "Браги" Франсишку Тринкау может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, заполучить 19-летнего футболиста желает "Наполи". Аренда игрока обойдется неаполитанцам в 2 миллиона евро, а затем клуб сможет выкупить его за 13 миллионов.

Действующее соглашение Тринкау с клубом рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Тринкау провел на поле за первую команду "Браги" всего четыре минуты.

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