"Наполи" определил кандидатов на усиление обороны и полузащиты

Теги наполимануэль ладзаритрансферыспалфиорентина

"Наполи" определил кандидатов на усиление обороны и полузащиты

"Наполи" нацелился на футболистов СПАЛ и "Фиорентины".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, неаполитанцы собираются усилиться защитником "Фиорентины" Кристиано Бираги и хавбеком СПАЛ Мануэлем Ладзари.

Отмечается, что совершить оба трансфера "Наполи" рассчитывает в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Бираги провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

На счету Ладзари семь результативных передач в 19 играх.

Читайте также: "Наполи" определился с размером предложения по одному из открытий ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Кутроне вывел "Милан" в четвертьфинал Кубка Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 19 53
2 Наполи Наполи 19 44
3 Интер Милан Интер Милан 19 39
4 Лацио Лацио 19 32
5 Милан Милан 19 31
6 Рома Рома 19 30
7 Сампдория Сампдория 19 29
8 Аталанта Аталанта 19 28
9 Торино Торино 19 27
10 Фиорентина Фиорентина 19 26
11 Сассуоло Сассуоло 19 25
12 Парма Парма 19 25
13 Кальяри Кальяри 19 20
14 Дженоа Дженоа 19 20
15 Удинезе Удинезе 19 18
16 СПАЛ СПАЛ 19 17
17 Эмполи Эмполи 19 16
18 Болонья Болонья 19 13
19 Фрозиноне Фрозиноне 19 10
20 Кьево Кьево 19 8
Полная таблица

топ-5 тегов