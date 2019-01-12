"Наполи" определил кандидатов на усиление обороны и полузащиты

"Наполи" нацелился на футболистов СПАЛ и "Фиорентины".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, неаполитанцы собираются усилиться защитником "Фиорентины" Кристиано Бираги и хавбеком СПАЛ Мануэлем Ладзари.

Отмечается, что совершить оба трансфера "Наполи" рассчитывает в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Бираги провел 19 матчей, в которых забил один гол и отдал три ассиста.

На счету Ладзари семь результативных передач в 19 играх.

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