"Наполи" определил трёх кандидатов на замену Гаттузо
Фото AFP
"Наполи" выбирает между тремя тренерами преемника для Дженнаро Гаттузо, чей контракт истекает в июне этого года.
По информации Football Italia, в шорт-лист неаполитанцев вошли Лучано Спаллетти, Кристоф Гальтье и Винченцо Итальяно.
Впрочем, у Гаттузо ещё есть шансы остаться на занимаемом посту. Главное условие - попадание команды в Лигу Чемпионов.
По итогам 33 туров "Наполи" идёт на четвёртом месте в Серии А, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17