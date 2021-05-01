"Наполи" определил трёх кандидатов на замену Гаттузо

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"Наполи" выбирает между тремя тренерами преемника для Дженнаро Гаттузо, чей контракт истекает в июне этого года.

По информации Football Italia, в шорт-лист неаполитанцев вошли Лучано Спаллетти, Кристоф Гальтье и Винченцо Итальяно.

Впрочем, у Гаттузо ещё есть шансы остаться на занимаемом посту. Главное условие - попадание команды в Лигу Чемпионов.

По итогам 33 туров "Наполи" идёт на четвёртом месте в Серии А, опережая "Милан" только по дополнительным показателям.

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