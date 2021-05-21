"Наполи" определил трёх кандидатов на замену Инсинье

Фото твиттер Sport24

"Наполи" ищет нового вингера на случай ухода из клуба Лоренцо Инсинье, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, клубом изучаются три кандидатуры - это Эрик Ламела ("Тоттенхэм"), Родриго Де Пауль ("Удинезе") и Маттиа Дзакканьи ("Верона").

Напомним, что контракт капитана неаполитанцев истекает в июне 2022 года, поэтому его могут продать грядущим летом, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

Рыночная стоимость Ламелы - 16 миллионов евро, Де Пауля - 38 миллионов, Дзакканьи - 15 миллионов.

Не пропустите: Аллегри и "Наполи" запланировали встречу. | http://soccernews.ru