"Наполи" определил три главные трансферные цели на лето
"Наполи" намерен серьезно усилиться в летнее трансферное окно.
Как сообщает Corriere dello Sport, первыми в шорт-листе клуба значатся хавбек "Баварии" Хамес Родригес, вингер ПСВ Ирвинг Лосано и нападающий "Аякса" Каспер Дольберг.
Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 65 миллионов евро, мексиканца - 40 миллионов, датчанина - 17 миллионов.
В текущем сезоне Хамес провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.
На счету Лосано 17 забитых мячей и 10 результативных передач в 31 игре.
Дольберг сыграл в 26 поединках, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9