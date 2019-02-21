"Наполи" определил три главные трансферные цели на лето

"Наполи" намерен серьезно усилиться в летнее трансферное окно.

Как сообщает Corriere dello Sport, первыми в шорт-листе клуба значатся хавбек "Баварии" Хамес Родригес, вингер ПСВ Ирвинг Лосано и нападающий "Аякса" Каспер Дольберг.

Ориентировочная стоимость колумбийца составляет 65 миллионов евро, мексиканца - 40 миллионов, датчанина - 17 миллионов.

В текущем сезоне Хамес провел 18 матчей, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

На счету Лосано 17 забитых мячей и 10 результативных передач в 31 игре.

Дольберг сыграл в 26 поединках, забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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