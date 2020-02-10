"Наполи" определил три кандидатуры в качестве замены Гаттузо
Неаполитанский "Наполи" по окончании сезона может расстаться с главным тренером Дженнаро Гаттузо и уже подыскивает ему замену, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, руководство клуба разочаровано результатами, которые команда показывает при Гаттузо. Они стали гораздо хуже, чем были при прежнем тренере Карло Анчелотти.
В качестве преемника Гаттузо "Наполи" рассматривают кандидатуры главного тренера "Вероны" Ивана Юрича, наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, а также безработного Лучано Спаллетти, у которого, тем не менее, действует контракт с "Интером".
Стоит отметить, что контракт "Наполи" с Гаттузо рассчитан до лета 2020 года.
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