"Наполи" определился с ценником на Инсинье

Теги наполилоренцо инсиньеманчестер юнайтедливерпуль

"Наполи" определился с ценником на Инсинье

"Наполи" определился с суммой компенсации за итальянского нападающего Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб хочет за игрока 100 млн евро. Ранее "Наполи" отказывался продавать Инсинье, однако сейчас клуб изменил свое решение.

В игроке заинтересован "Ман Сити", "Ливерпуль" и ПСЖ. 

В нынешнем сезоне итальянец участвовал в 33 матчах, отметившись 12 голами и 7 ассистами. 

Не пропустите: "Сассуоло" - "Наполи": видеотрансляция матча 27-го тура чемпионата Италии | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

"Интер" - СПАЛ: видеотрансляция матча Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 26 31
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов