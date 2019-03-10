"Наполи" определился с ценником на Инсинье
"Наполи" определился с суммой компенсации за итальянского нападающего Лоренцо Инсинье. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянский клуб хочет за игрока 100 млн евро. Ранее "Наполи" отказывался продавать Инсинье, однако сейчас клуб изменил свое решение.
В игроке заинтересован "Ман Сити", "Ливерпуль" и ПСЖ.
В нынешнем сезоне итальянец участвовал в 33 матчах, отметившись 12 голами и 7 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|26
|56
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|26
|47
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Лацио
|25
|41
|7
|Торино
|26
|41
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Сампдория
|26
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|26
|31
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|26
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|26
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|26
|18
|19
|Фрозиноне
|26
|17
|20
|Кьево
|27
|10