"Наполи" определился с ценой на Кулибали

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"Наполи" определился с ценой на Кулибали

Неаполитанский "Наполи" определился с ценой на сенегальского защитника Калиду Кулибали. Итальянский клуб оценивает игрока в 110 миллионов евро.

"Я разговаривал с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом. Он мне сказал, что Кулибали не продается. Он может обсудить возможный трансфер только в случае предложения в размере 110 миллионов евро", - сказал журналист Джим Уайт.

Ранее сообщалось, что Кулибали входит в сферу интересов "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

В нынешнем сезоне 29-летний Кулибали провел за "Наполи" 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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