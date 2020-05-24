"Наполи" определился с ценой на Милика, которым интересуются "Ювентус", "Атлетико" и английские топ-клубы

Неаполитанский "Наполи" готов расстаться с польским нападающим Аркадиушем Миликом, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Форвард отказался продлевать контракт, который истекает через год. Поэтому неаполитанцы готовы продать его в летнее трансферное окно.

Интерес к поляку проявляют "Атлетико", "Ювентус", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне 26-летний Милик провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и забил 12 голов.

Не пропустите: "Наполи" хочет продать игроков на 200 миллионов евро. | http://soccernews.ru