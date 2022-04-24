"Наполи" определился с ценой на Осимхена

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"Наполи" определился с ценой на Осимхена

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Неаполитанский "Наполи" определился с ценой на нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает журналист Джеймс Бендж в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 80 миллионов евро. Претендентом на игрока является лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 28 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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