"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри
"Наполи" определился с кандидатом на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, информирует Football Italy.
По сведениям источника, в случае расставания со своим наставником, с которым клуб не может договориться по финансовым условиям нового контракта, "партенопейцы" будут готовы предпринять попытки заполучить в свои ряды "рулевого" римского "Лацио" Симоне Индзаги.
Напомним, Пау Лопес отказал "Наполи". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|75
|2
|Наполи
|29
|73
|3
|Рома
|29
|59
|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
|29
|54
|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
|29
|15
|Сассуоло
|28
|27
|16
|Кьево
|28
|25
|17
|СПАЛ
|29
|25
|18
|Кротоне
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|28
|22
|20
|Беневенто
|28
|10