"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри

"Наполи" определился с кандидатом на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, информирует Football Italy.

По сведениям источника, в случае расставания со своим наставником, с которым клуб не может договориться по финансовым условиям нового контракта, "партенопейцы" будут готовы предпринять попытки заполучить в свои ряды "рулевого" римского "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, Пау Лопес отказал "Наполи". | soccernews.ru