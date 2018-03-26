"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри

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"Наполи" определился с кандидатом на замену Сарри"Наполи" определился с кандидатом на замену своему главному тренеру Маурицио Сарри, информирует Football Italy.

По сведениям источника, в случае расставания со своим наставником, с которым клуб не может договориться по финансовым условиям нового контракта, "партенопейцы" будут готовы предпринять попытки заполучить в свои ряды "рулевого" римского "Лацио" Симоне Индзаги.

Напомним, Пау Лопес отказал "Наполи". | soccernews.ru

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