"Наполи" определился с новым наставником

"Наполи" определился со своим новым главным тренером, информирует TuttoMercatoWeb со ссылкой на RMC Sport.

Так, по сведениям источника, в следующем сезоне руководить "партенопейцами" будет Карло Анчелотти, последним клубом которого была мюнхенская "Бавария". Сегодня состоится очередная встреча руководства клуба с 58-летним специалистом, на которой стороны могут уладить последние детали предстоящего контракта.

Напомним, Анчелотти уже определился с первым трансфером в "Наполи". | soccernews.ru