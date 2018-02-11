"Наполи" определился с первым кандидатом на замену Гуламу

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"Наполи" определился с первым кандидатом на замену Гуламу

Бразильский защитник Гильерме Сикейра может продолжить карьеру в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, неаполитанцы пригласили игрока на просмотр. Если футболист успешно пройдет медобследование, то в ближайшее время с ним будет подписан контракт.

Отметим, что Сикейра известен по своим выступлениям за "Атлетико" и "Валенсию", однако с лета 2017 года остается без клуба.

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