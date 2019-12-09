"Наполи" определился с преемником Анчелотти
Новым главным тренером "Наполи" станет Дженнаро Гаттузо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, неаполитанский клуб согласовал с тренером контракт на 1,5 года. На посту главного тренера "Наполи" Гаттузо заменить Карло Анчелотти, который будет уволен вне зависимости от того, выйдет ли клуб в плей-офф Лиги Чемпионов.
Решение об отставке Анчелотти принято в связи с неудовлетворительными выступлениями клуба в чемпионате Италии. В данный момент "Наполи" занимает лишь седьмое место в турнирной таблице Серии А.
41-летний Гаттузо ранее тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ, "Пизу" и "Милан".
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