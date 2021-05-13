"Наполи" определился с приоритетным кандидатом на пост тренера

Теги наполимассимилиано аллегриаурелио де лаурентис

"Наполи" определился с приоритетным кандидатом на пост тренера Фото: твиттер Italian Football TV

Массимилиано Аллегри может стать новым главным тренером "Наполи".

По сведениям Football Italia, Аллегри является главным кандидатом на замену Дженнаро Гаттузо, который разругался с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

Отмечается, что Аллегри и Де Лаурентис являются хорошими приятелями. Именно Аллегри посоветовал Де Лаурентису назначить Гаттузо на пост тренера, а также не увольнять его в январе 2021 года.

Напомним, что последним клубом Аллегри был "Ювентус", который он покинул в 2019 году.

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