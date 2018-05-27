"Наполи" определился с размером предложения по хавбеку "Зенита"

Теги наполизенит санкт-петербурглеандро паредес

"Наполи" определился с размером предложения по хавбеку "Зенита""Наполи" определился с размером своего предложения по полузащитнику питерского "Зенита" Леандро Паредесу.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, ближайшим летом за 23-летнего хавбека "сине-бело-голубых" "партенопейцы" будут готовы выложить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Паредес забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 39 матчах за "Зенит".

Напомним, "Наполи" пытается подписать перспективного испанца. | soccernews.ru

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