"Наполи" определился с размером предложения по одному из открытий ЧМ-2018

Вингер ПСВ Ирвинг Лосано может перебраться в итальянскую Серию А.

Как сообщает Sky Sports, "Наполи" готов заплатить за 23-летнего мексиканца 30 миллионов евро. Кроме того, неаполитанцы готовы включить в сделку Амина Юнеса.

Ранее интерес к Лосано также проявляли "Барселона", "Милан" и "Челси".

В нынешнем сезоне на счету Лосано 15 голов и 10 ассистов в 27 играх.

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