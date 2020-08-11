"Наполи" определился с размером предложения по Влашичу

"Наполи" собирается купить этим летом полузащитника ЦСКА Николу Влашича, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы уже готовят конкретное предложение по трансферу хавбека - 20 миллионов евро + бонусы.

Стоит отметить, что армейцы готовы продать хорвата именно за такую сумму.

В прошлом сезоне Влашич сыграл за ЦСКА 38 матчей, забил 13 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: Влашич в инстаграме опубликовал милое детское фото. | http://soccernews.ru