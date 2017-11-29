"Наполи" определился с возможными кандидатами на замену Рейне

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"Наполи" определился с возможными кандидатами на замену РейнеИтальянский "Наполи" определился с возможными кандидатами на замену своему голкиперу Пепе Рейне, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, в качестве своего нового "стража" ворот "партенопейцы" рассматривают Джеронимо Рулли ("Реал Сосьедад") и Алессио Краньо ("Кальяри").

Отметим, что срок действия контракта 35-летнего Рейны с "Наполи" истекает летом следующего года.

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