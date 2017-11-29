"Наполи" определился с возможными кандидатами на замену Рейне
Итальянский "Наполи" определился с возможными кандидатами на замену своему голкиперу Пепе Рейне, информирует Calciomercato.
По сведениям источника, в качестве своего нового "стража" ворот "партенопейцы" рассматривают Джеронимо Рулли ("Реал Сосьедад") и Алессио Краньо ("Кальяри").
Отметим, что срок действия контракта 35-летнего Рейны с "Наполи" истекает летом следующего года.
Не пропустите: "Наполи" может купить молодого шведского вратаря. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Великолепное спасение на последних секундах: "Манчестер Сити" вырывает победу у "Саутгемптона"
-
Салах добивает "Сток Сити": "Ливерпуль" увозит три очка
-
Гол Рюдигера принес "Челси" победу над "Суонси"
-
"Арсенал" громит на "Эмирейтс" новичка Премьер-лиги "Хаддерсфилд"
-
"Барселона" громит "Мурсию" и проходит в 1/8 финала Кубка Испании
Лента новостей
-
"Ланус" – "Гремио" - 1:2 (обзор)
-
"Гремио" выиграл Кубок Либертадорес
-
Озил впервые поучаствовал в трёх голах в одном матче АПЛ
-
В "Зените" прокомментировали избиение Терентьева
-
Венгер расхвалил игру Озила
-
Гвардиола: "Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый"
-
Конте: "Я имею возможность чередовать разные тактические схемы"
-
Руни прокомментировал крупную победу "Эвертона" над "Вест Хэмом"
-
В России попросили фанатов сборной Англии не злоупотреблять алкоголем во время ЧМ-2018
-
Защитника "Зенита" избили в Санкт-Петербурге
-
Иско: "Зидан дал мне возможность чувствовать себя важным для команды игроком"
-
Денисов: "Если все кончится, как у "Спартака", буду только рад!"
-
Бэйл получил очередное повреждение
-
Неймар остался недоволен тем, что пенальти в матче с "Труа" пробивал Кавани
-
"Реал Сосьедад" - "Льеида" - 2:3 (обзор)
-
"Метц" - "Марсель" - 0:3 (обзор)
-
"Торино" - "Карпи" - 2:0, "Кьево" - "Верона" - 1:1 (обзоры)
-
"Атлетик" - "Форментера" - 0:1, "Лас-Пальмас" - "Депортиво" - 2:3 (обзоры)
-
"Атлетико" - "Эльче" - 3:0 (обзор)
-
ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0