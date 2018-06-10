"Наполи" определился с заменой для Хамшика

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"Наполи" определился с заменой для Хамшика

"Наполи" определился с заменой для своего ключевого полузащитника Марека Хамшика, который может перебраться в Китай.

Как сообщает Sky Sport Italia, неаполитанцы нацелились на хавбека "Сельты" Станислава Лоботку. Стороны уже приступили к переговорам.

Отметим, что на 23-летнего словака также претендуют "Тоттенхэм" и ПСЖ.

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