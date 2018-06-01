"Наполи" определился с заменой для Жоржиньо

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"Наполи" определился с заменой для Жоржиньо

"Наполи" готовит предложение по полузащитнику "Сампдории" Лукасу Торрейре, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы видят в 22-летнем уругвайце замену для хавбека Жоржиньо, который близок к переходу в "Манчестер Сити".

"Наполи" готов заплатить за Торрейру 30 миллионов евро, однако клуб надеется выплатить эту сумму в рассрочку.

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