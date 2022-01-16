"Наполи" определился с заменой Инсинье

Фото: инстаграм Альвареса\Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Ривер Плейт" Хулиан Альварес может перейти в один из топ-клубов итальянской Серии А, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, представители нападающего сборной Аргентины предложили его услуги "Наполи", который находится в поиске замены для Лоренцо Инсинье, который после окончания нынешней кампании перейдет в "Торонто".

В контракте 21-летнего футболиста прописана сумма отступных, которая равняется 25 миллионам евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины Альварес сыграл 20 матчей, в которых забил 18 голов и отдал шесть ассистов, став лучшим бомбардиром турнира.

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