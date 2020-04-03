"Наполи" определился с зарплатой для Кавани

"Наполи" намерен подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает Tuttosport, неаполитанцы предложат 33-летнему уругвайцу контракт на три года, по которому он будет получать 7 миллионов евро в год.

Кроме того, в случае перехода Кавани получит бонус в размере 7 миллионов евро. Контракт Кавани с ПСЖ истекает ближайшим летом и игрок не намерен продлевать его.

Напомним, что Кавани ранее играл в "Наполи" с 2010 по 2013 год.

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