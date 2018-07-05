"Наполи" опубликовал официальную информацию по травме Гулама

"Наполи" опубликовал официальную информацию по травме алжирского защитника Фаузи Гулама.

Согласно сообщению на сайте "партенопейцев", 27-летний фулбек пропустит ещё около месяца в связи с операцией по удалению металлической скобы из надколенника.

Напомним, что из-за двух серьёзных травм колена Гулам не играл большую часть минувшего сезона. В последний раз он появлялся на поле 1 ноября прошлого года.

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