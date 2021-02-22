"Наполи" опубликовал заявление о состоянии здоровья Осимхена
Пресс-служба "Наполи" дала официальный комментарий касательно самочувствия форварда Виктора Осимхена.
Напомним, что футболист неудачно приземлился на голову во время матча с "Аталантой" (2:4), вследствие чего потерял сознание. Ему потребовалась госпитализация.
"Осимхен получил травму головы на последних минутах матча "Аталанта" - "Наполи". После игры он прошёл медицинское обследование, но оно не дало однозначного результата. Игрок останется в больнице Бергамо под наблюдением врачей", - говорится в пресс-релизе неаполитанцев.
22-летний Осимхен в текущем сезоне сыграл за "Наполи" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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