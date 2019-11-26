"Наполи" оштрафовал Инсинье на крупную сумму
Руководство "Наполи" решило наказать капитана команды Лоренцо Инсинье крупным штрафом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, футболист получил взыскание на сумму 350 тысяч евро. Санкции обусловлены тем, что именно 28-летнего итальянца признали лидером бунта против президента Аурелио Де Лаурентиса.
Напомним, что между руководителем клуба и игроками произошёл конфликт в начале ноября.
Де Лаурентис пытался закрыть футболистов на базе в качестве воспитательных мер, однако те проигнорировали указ и разъехались по домам.
Ожидается, что суммарно игроков "Наполи" оштрафуют на 2,5 миллиона евро.
Не пропустите: Инсинье пропустит матч "Наполи" с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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