"Наполи" отдал в аренду "Кальяри" хавбека сборной Хорватии

Полузащитник Марко Рог перешёл из "Наполи" в "Кальяри", сообщает официальный твиттер клуба.

Речь идёт о годичной аренде хорватского хавбека за 2 миллиона евро с обязательством выкупа следующим летом за 13 миллионов.

24-летний футболист уже заключил с "россоблу" контракт до 2024 года.

Рог выступал за "Наполи" с 2016 года, сыграл 67 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Сдавался в аренду "Севилье".

Не пропустите: Синиша Михайлович прошел первый курс химиотерапии. | http://soccernews.ru