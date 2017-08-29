"Наполи" отказал ЦСКА в трансфере форварда Сапаты

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"Наполи" отказал ЦСКА в трансфере форварда Сапаты

ЦСКА проявлял интерес к колумбийскому нападающему "Наполи" Дувану Сапате, сообщает Sampdoria News.

По сведениям издания, российский клуб пытался приобрести футболиста до закрытия трансферного окна, но получил отказ. Ожидается, что в ближайшее время форвард перейдет в "Сампдорию".

Стоит отметить, что последние 2 сезона 26-летний Сапата выступал на правах аренды за "Удинезе" и забил 19 голов в 65 матчах.

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