"Наполи" отказал "Ливерпулю" в продаже топ-игрока

"Ливерпуль" интересуется игроком "Наполи" Лоренцо Инсинье. Об этом информирует La Repubblica.

По данным издания, английский клуб готов был заплатить за нападающего 70 миллионов евро, однако клуб отказался продавать игрока.

Президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис не планирует рассматривать предложения, которые будут меньше 150 миллионов евро.

Инсинье воспитывался в "Наполи", играть за основной состав начал с 2010 года. Контракт рассчитан до 2022 года.

В текущем сезоне он участвовал в 19 матчах, забил 8 голов и сделал 5 ассистов.

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