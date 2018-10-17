"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в переходе Гулама

"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в трансфере своего защитника Фаузи Гулама, сообщает Tribalfootball.

По информации ресурса, переезд 27-летнего алжирца на "Олд Траффорд" заблокировал главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти, который рассчитывает на игрока.

По некоторым данным, предложение "красных дьяволов" составляло 55 миллионов евро.

Стоит отметить, что Гулам из-за перелома надколенника не играет с ноября прошлого года. Недавно фулбек получил разрешение вернуться к тренировкам.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" работает над подписанием ключевого игрока "Барселоны". | http://soccernews.ru