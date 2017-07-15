"Наполи" отказал "Торино" в трансфере Сапаты

Теги торинонаполидуван сапата

"Наполи" отказал "Торино" в трансфере Сапаты

Переход нападающего "Наполи" Дувана Сапаты в "Торино" находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "быки" предложили за 26-летнего колумбийца 15 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов, однако неаполитанцы ответили отказом.

Ожидается, что "Торино" свернёт переговоры по Сапате и переключится на другие трансферные цели.

Не пропустите: "Наполи" объявил о переходе Руя. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Удачный дебют Манчини: "Зенит" на выезде обыгрывает "СКА-Хабаровск"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов