"Наполи" отказал "Торино" в трансфере Сапаты

Переход нападающего "Наполи" Дувана Сапаты в "Торино" находится под угрозой срыва, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "быки" предложили за 26-летнего колумбийца 15 миллионов евро плюс три миллиона в качестве бонусов, однако неаполитанцы ответили отказом.

Ожидается, что "Торино" свернёт переговоры по Сапате и переключится на другие трансферные цели.

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