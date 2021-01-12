"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии

Теги ювентуснаполиаурелио де лаурентис

"Наполи" отказали в переносе матча с "Ювентусом" за Суперкубок Италии

Матч за Суперкубок Италии между "Ювентусом" и "Наполи" состоится в ранее запланированный срок.

Игра пройдёт 20 января на стадионе "Сассуоло" в городе Реджо-нель-Эмилия.

Президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис просил о переносе встречи на конец сезона, ссылаясь на плотный график.

Однако инициатива босса "Наполи" была отклонена и матч за трофей состоится согласно календарю.

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